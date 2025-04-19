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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası: 148 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ahşap bir teknenin alev alması sonucu 148 kişi hayatını kaybetti. Olayda kurtulan yaklaşık 100 kişi ise geçici sığınaklara götürüldü.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alev aldı: 148 ölü

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ahşap teknenin alev aldığı faciada 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 kişiyi taşıdığı belirtilen motorlu ahşap bir tekne alev aldı. Yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre "HB Kongolo" adlı teknenin alev almasının ardından en az 148 kişi ölü bulundu. Yangının bir kadının yemek pişirdiği sırada çıktığı, çok sayıda yolcunun yüzme bilmediği halde suya atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Faciadan kurtulan yaklaşık 100 kişi ise geçici sığınağa götürülürken, yanıkları olanlar hastanelere kaldırıldı. Salı günü yaşanan olayın ardından 100'e yakın kişinin hala kayıp durumda olduğu öğrenildi.

Köyler arasında ulaşımın çoğunlukla eski ve ahşap teknelerle sağlandığı ülkede sık sık tekne kazaları yaşanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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