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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağışlar Sonucu 470 Binden Fazla Kişi Etkilendi

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde şiddetli yağışlar nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden oldu. Tarım arazileri hasar gördü, yollar kapandı ve birçok kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Seller ayrıca kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı.

WFP'den yapılan açıklamada, ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde şiddetli yağışların nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 bin kişiyi olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Yaşanan sellerde tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi.

Doğu Afrika ülkelerinden KDC dahil Kenya, Tanzanya, Somali ve Burundi gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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