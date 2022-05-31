Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkedeki isyancılara destek vermekle suçladığı komşusu Ruanda'nın Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkedeki isyancılara destek vermekle suçladığı komşusu Ruanda'nın Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Başbakan Yardımcısı Eve Bazaiba, yaptığı açıklamada, ülkesinin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçladığı Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisi Vincent Karega'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Bazaiba, Ruanda'ya ülkesindeki davranışlarından dolayı sert bir uyarı mesajı gönderdiklerini ifade etti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ise, kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçladığı KDC'ye, saldırılarını sürdürmesi halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçak seferleri karşılıklı olarak durdurulmuştu.

Ülkenin doğusunda haftalardır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Başbakan Yardımcısı Togo Cumhuriyeti Ruanda Kongo Güncel Haberler

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