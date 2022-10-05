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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde PRECOP27 konferansında iklim krizi ele alındı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde PRECOP27 konferansında iklim krizi ele alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da, çoğunluğu Afrikalı 60'dan fazla bakan, iklim krizini ele almak için bir araya geldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da, çoğunluğu Afrikalı 60'dan fazla bakan, iklim krizini ele almak için bir araya geldi.

Ulusal basındaki habere göre, 40'tan fazla ülkeden çevre ve iklim sorunlarıyla ilgili 60 bakan, 7-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesinde Kinşasa'da buluştu.

PRECOP27 konferansına katılan bakanlar, kıtada yaşanan iklim krizi ve kuraklık gibi çevre felaketlerini görüştü.

KDC Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Eve Bazaiba, toplantıda yaptığı konuşmada bir yandan hayatta kalmak ve yeni nesiller için üretmek zorunda olduklarını, diğer yandan da sera gazı salımında sorumlulukları olduğunu belirtti.

Karbondioksit emisyonunun sadece yüzde 4'ünü üreten Afrika kıtasının iklim krizinden en çok etkilenen bölge olduğunun altını çizen Bazaiba, BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin verdikleri taahhütlere saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde 100'den fazla ülkeden, aralarında liderlerin de olduğu 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) zengin ülkeler, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele konusunda yıllık 100 milyar dolar destek vermeyi taahhüt etmişti.

Fosil yakıt kullanımı ve karbon salımının azaltılması ile ormansızlaşmayı sonlandırmak başta olmak üzere birçok karara imza atılan konferansta, metan gazı emisyonu en yüksek ülkelerden Hindistan, Çin ve Rusya hariç 100'den fazla ülke, 2030'a kadar metan gazı emisyonlarını yüzde 30 azaltma konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Togo Cumhuriyeti Kongo Güncel Haberler

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