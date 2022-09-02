Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile isyancılar arasındaki çatışmada 14 sivil öldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde ordu ile isyancılar arasındaki çatışmada 14 sivil hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde ordu ile isyancılar arasındaki çatışmada 14 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Mongbwalu kasabasında güvenlik güçleri ile Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, 14 sivil yaşamını yitirdi. Bölgede operasyon başlatan ordu ise 8 isyancının öldürüldüğünü bildirdi. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Kongo Güncel Haberler

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