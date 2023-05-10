Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Lubero bölgesine bağlı Miringati köyünde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Heyelanda, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.