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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü

Güncel Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Lubero bölgesine bağlı Miringati köyünde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Heyelanda, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo Güncel Haberler

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