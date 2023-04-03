Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelanda 20 kişi öldü
Güncel Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Kuzey-Kivu eyaletindeki toprak kaymasında 20 kişi yaşamını yitirdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Kuzey-Kivu eyaletindeki toprak kaymasında 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Masisi bölgesindeki Bolowa köyünde devam eden şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Heyelanda, Kabore Nehri kenarında çamaşır yıkayan 25 kadının toprak altında kaldığı belirtildi.
Devam eden arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA / Güncel