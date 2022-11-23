Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin doğusundaki Güney Kivu bölgesi polis memuru Pecos Menyanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların bölgede heyelana neden olduğunu belirtti. Menyanga, heyelanda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişiden ise haber alınamadığını aktardı. Heyelanda birçok evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Menyanga, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Ülkenin Kuzey Kivu bölgesinde 22 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi, 21 Mayıs'ta yaşanan toprak kaymasında ise 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Kongo Güncel Haberler

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