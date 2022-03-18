Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Fizi bölgesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, 8 işçi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Fizi bölgesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, 8 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fizi bölgesine bağlı Milimba köyündeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Bölgede 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu kazada, 8 maden işçisi hayatını kaybetti.

Yaralılar tedavi altına alınırken, madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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