Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği vakaları artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde, 8 M çiçeği (Mpox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Kuzey-Kivu Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletin Nyiragongo ve Goma şehirlerinde toplam 8 M çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Hastalığın, bulaşıcı ve tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, "M çiçeğinin sadece tespit edilen şehirler için değil tüm eyalet için tehdit oluşturduğu" uyarısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Afrika'da M çiçeği vakalarında yaşanan artışa karşı uyarıda bulunmuştu.???????

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından 5 Haziran'da yapılan açıklamada ise bu yıl 7 bin 396 M çiçeği vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ülkede geçen yıl 654'ü ölümle sonuçlanan 14 bin 626 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizliğe yol açabiliyor.