Üye Girişi
Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında ölü sayısı artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl 7 bin 396 M çiçeği vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle 371 kişi hayatını kaybetti. Salgının en çok Equateur eyaletini etkilediği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), bu yıl 7 bin 396 M çiçeği (mpox) vakasının görüldüğü duyuruldu.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 7 bin 396 mpox vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki 26 eyaletten 22'sinde M çiçeği vakaları görüldüğü, salgının 4 bin vakayla en çok Equateur eyaletini etkilediği belirtildi.

Ülkede geçen yıl 654'i ölümle sonuçlanan 14 bin 626 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizliğe yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ölüm oranı yüzde 3-6 olarak gösterilen M çiceği hastalığında, bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title