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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa'nın 55 kilometre batısından geçen Lovua Nehri üzerindeki köprü, inşaat malzemesi yüklü bir kamyonunu geçtiği sırada çöktü.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu.

Kaybolanları arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kongo Güncel Haberler

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