Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa'nın 55 kilometre batısından geçen Lovua Nehri üzerindeki köprü, inşaat malzemesi yüklü bir kamyonunu geçtiği sırada çöktü.
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu.
Kaybolanları arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel