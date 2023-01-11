Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü. Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa'nın 55 kilometre batısından geçen Lovua Nehri üzerindeki köprü, inşaat malzemesi yüklü bir kamyonunu geçtiği sırada çöktü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu. Kaybolanları arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kongo Güncel Haberler

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