Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konserde çıkan izdihamda 11 kişi öldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, Kongolu sanatçı Fally Ipupa'nın konserinde çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, Kongolu sanatçı Fally Ipupa'nın konserinde çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre Ipupa'nın, Kinşasa Stadyumu'nda verdiği konserde izdiham çıktı. İzdihamda 2'si polis 11 kişi hayatını kaybetti. Organizatörlerin, 80 bin kapasiteli Kinşasa Stadyumu'na yaklaşık 120 bin kişiyi aldığı ileri sürülüyor. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, organizatörler gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kongo Güncel Haberler

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