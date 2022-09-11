Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı radardan kayboldu

Güncel Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı radardan kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 3 mürettebatı bulunan kargo uçağı, Güney Kivu'nun Bukavu kentindeki Kavumu Havalimanı'ndan havalandı.

Kasese Havalimanı'na kargo ulaştırmak için yola çıkan uçakla iletişim kesildi.

Kaybolan uçağı ve mürettebatı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title