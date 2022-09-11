Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı radardan kayboldu Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi. Ulusal basındaki haberlere göre, 3 mürettebatı bulunan kargo uçağı, Güney Kivu'nun Bukavu kentindeki Kavumu Havalimanı'ndan havalandı. Kasese Havalimanı'na kargo ulaştırmak için yola çıkan uçakla iletişim kesildi. Kaybolan uçağı ve mürettebatı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Kongo Güncel Haberler

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