Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kabila'nın Duruşmasında Karar Günü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Yüksek Askeri Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın savaş suçları ve terör örgütlerine finansman sağlama suçlamalarıyla yargılandığı davada kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Yüksek Askeri Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Kabila'nın yargılandığı davada kararını yarın açıklayacak.

Kabila, isyancı 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek vermek, savaş suçu işlemek, vatana ihanet, insanlığa karşı suçlar, cinayet, tecavüz ve yolsuzluk gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor.

Mahkeme, askeri başsavcılığın yeni deliller sunmak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı bu haftaya ertelemişti.

Askeri başsavcı, Kabila'ya idam cezası verilmesini talep etmişti.

Joseph Kabila kimdir?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kalmıştı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.