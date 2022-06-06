Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti - Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 20 sivil yaşamını yitirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 20 sivil yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Bwanasura köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi. Saldırıda en az 20 sivil hayatını kaybetti. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel Kongo Güncel Haberler

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