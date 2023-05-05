Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar arasındaki çatışmada 39 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde iki isyancı grup arasında çıkan çatışmada 39 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Afoyorwot köyüne "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki diğer bir isyancı grup olan "Zaire" üyelerinin, CODECO üyelerine ateş açmasıyla iki grup arasında saatler süren çatışma yaşandı.

Çatışmada, CODECO üyesi 25, Zaire üyesi 11 kişi ile 3 sivil hayatını kaybetti.

Çatışmalardan dolayı köy sakinlerinin bölgeyi terk etmeye başladığı belirtiliyor.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.