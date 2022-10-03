Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 14 sivili öldürdü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri Ituri eyaletine bağlı Kyamata köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 14 sivili öldüren isyancılar 36 evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştı. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Kongo Güncel Haberler

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