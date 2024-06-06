Üye Girişi
Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda birçok ev yağmalandı ve ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'ya bağlı Masau köyünde "Demokratik İttifak Güçleri (ADF)" adlı isyancı grubun üyeleri, sivillere karşı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Güvenlik Terör Dünya Güncel Haberler

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

 Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title