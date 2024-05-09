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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların palalı saldırısında 15 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok ev yağmalandı ve 9'u kadın toplamda 15 sivil hayatını kaybetti. ADF'nin saldırıları sonucunda binlerce sivil öldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların palalı saldırısında 15 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Batangi-Baliyahe köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, sivillere palalarla saldırdı.

Bir çok evin yağmalandığı saldırıda, ADF üyeleri 9'u kadın 15 sivili öldürdü.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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