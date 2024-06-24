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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kuzey-Kivu eyaletindeki Kyanganda köyünde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından düzenlenen saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi. ADF'nin son bir ayda bölgede düzenlediği saldırılarda ise toplamda 80 sivil hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'ya bağlı Kyanganda köyünde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyelerinin son bir ayda aynı bölgede düzenlediği saldırılarda 80 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'lı yılların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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