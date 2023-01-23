Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı örgütün saldırısında 24 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen isyancı örgütün bir köye düzenlediği saldırıda 24 kişi öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen isyancı örgütün bir köye düzenlediği saldırıda 24 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgüt tarafından dün gece ülkenin doğusundaki Mukungwe köyüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesi askeri sorumlusu Albay Charles Omeonga, saldırının faillerini yakalamak için çalıştıklarını söyledi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Bölgede, İslam devleti kurmayı amaçladığı ileri sürülen örgütün saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Hükümet, çatışmalar nedeniyle bir yılı aşkın süre önce Beni bölgesinin sorumluluğunu askeri yetkililere devretmişti.

Uganda ordusu, ADF ile mücadeleye destek için KDC'ye asker göndermişti.

ADF, Kuzey Kivu'da 16 Ocak'ta bir kiliseyi hedef alan ve 14 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı üstlenmişti.