Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 13 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde isyancı saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Beni şehrine bağlı Kitshanga köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Birçok evi yağmalayıp ateşe veren isyancıların saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrasında Kongo ordusunun başlattığı operasyonda da 6 isyancı öldürüldü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.