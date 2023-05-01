Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 8 köylü öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde 3 köye saldırı düzenleyen isyancılar 8 köylüyü öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup, Ituri eyaletine bağlı Duvire, Njalo ve Bengi köylerine saldırı düzenledi.

Saldırıda, yaklaşık 100 evi ateşe veren isyancılar 8 köylüyü öldürdü.

Saldırganlar tarlalardaki mahsulleri ve hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.