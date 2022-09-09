Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 5 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Uganda sınırında isyancı saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin Bulungo kasabasına Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrasında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda ise 2 isyancı etkisiz hale getirilirken, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.