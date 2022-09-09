Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 5 sivil öldü

Güncel Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 5 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Uganda sınırında isyancı saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Uganda sınırında isyancı saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin Bulungo kasabasına Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrasında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda ise 2 isyancı etkisiz hale getirilirken, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title