Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 8 sivil öldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri, 8 sivili öldürdü, 6 sivili kaçırdı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri, 8 sivili öldürdü, 6 sivili kaçırdı. Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu şehrine bağlı Bandombo köyüne CODECO üyeleri saldırı düzenledi. Birçok evin yağmalandığı saldırıda isyancılar 8 sivili öldürdü, 6 sivili kaçırdı. CODECO üyeleri, bölgede bulunan birçok evi ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel Kongo Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 8 sivil öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.