Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Hastane Kapasitesi Artırıldı
Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki Ndosho Hastanesi, güvenlik sorunları nedeniyle otoparkına çadırlar kurarak yatak kapasitesini 130'a çıkardı.
GOMA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da bulunan Ndosho Hastanesi, son yıllarda ülkenin doğusundaki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle otoparkına geçici çadırlar kurdu ve yatak kapasitesini yaklaşık 130'a çıkardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel