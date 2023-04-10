Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik görevlileri ile halk arasındaki çatışmada 6 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Virunga Milli Parkı'nda güvenlik görevlileri ile köylüler arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Virunga Milli Parkı'ndaki evler için uygulanmaya başlayan yıkım kararının ardından, köylüler ile milli parkın güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Sorumluları tespit etmek için bölgeye ekip gönderildiğini belirten Bölge Komutanı Yüzbaşı Antony Mwalushay, halka sükunet çağrısı yaptı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan park, dağ gorillerini Kovid-19 salgınından korumak için ziyarete kapatılmıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği park, yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.