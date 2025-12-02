Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eylül ayında ilan edilen Ebola salgını sona erdi

KDC'nin Kasai eyaletinde eylül ayında ilan edilen Ebola salgını, Sağlık Bakanı Roger Kamba'nın yaptığı açıklamalarla sona erdiği duyuruldu. Salgın boyunca 64 vaka kaydedilirken, 43 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vakalara 25 Eylül'den bu yana rastlanmadığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ülkenin orta kesimindeki Kasai eyaletinde eylül ayında ilan edilen Ebola salgınının sona erdiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaptığı açıklamada, 4 Eylül'de ilan edilen salgının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Kamba, salgın döneminde binlerce kişinin aşılandığını ve özellikle ön saflardaki sağlık çalışanlarının kritik rol oynadığını belirterek, ulaşılması zor ve altyapısı sınırlı kırsal bölgede, hükümetin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ve diğer ortakların yoğun çabasıyla salgının sona erdiğini ifade etti.

Kasai eyaletinde toplam 64 Ebola vakası kaydedilmiş, vakaların 53'ü doğrulanmış, 11'i olası vaka olarak kayıtlara geçmiş ve 43 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

DSÖ raporlarına göre, bölgede 25 Eylül'den bu yana yeni vakaya rastlanmadı. DSÖ kriterlerine göre salgın ilan edilen bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmadığı taktirde salgın zincirinin kırıldığı ve salgının sona erdiği kabul ediliyor.

Bu salgın, ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 16. Ebola salgını oldu.

