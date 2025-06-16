Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Durum Daha Ciddi ve Endişe Verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, güvenlik güçleri ile isyancı 23 Mart Hareketi (M23) arasında çatışmaların devam ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun daha ciddi ve endişe verici olduğunu bildirdi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 59. Oturumu kapsamında KDC'deki durum hakkında yapılan oturumda, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki durumla ilgili bilgi verdi.

KDC'deki duruma ilişkin yıllardır endişe duyduğunu belirten Türk, "Durum artık daha da ciddi ve endişe verici. Kuzey Kivu ve Güney Kivu'daki çatışmada tüm taraflar, insan haklarını ihlal veya suistimal etti. Onlar uluslararası insancıl hukuku ihlal etti." dedi.

Türk, BM'nin 4 ay önce KDC'de yaşananlarla ilgili araştırma komisyonu kurduğunu hatırlatarak, bu misyonun eylülde BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kuruluna rapor sunacağını söyledi.

"Şimdiye kadar komisyon tarafından yürütülen soruşturma ve analizler, askeri operasyonlar sırasında ve sonrasında sivillerin korunmasına yönelik görünürde ihmal yaşandığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullanan Türk, Ruanda destekli olduğu iddia edilen M23'ün, ocakta Goma'ya yaptıkları saldırıda ağır silahlar kullandığını ve yoğun nüfuslu mahalleler ile yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları vurduğunu bildirdi.

Türk, BM İnsan Hakları Ofisinin, M23 ve güvenlik güçleri tarafından birçoğu savaş suçu teşkil edebilecek uluslararası insancıl hukukun diğer iddia edilen ihlallerini araştırdığını söyledi.

"Yüz binlerce yerinden edilmiş kişi, Kuzey Kivu ve Güney Kivu'daki çatışmaların en kötü etkisiyle karşılaşıyor." diyen Türk, şiddet nedeniyle tahminen bir milyon kişinin yerinden olduğuna işaret etti.

Türk, "Çatışmanın tüm taraflarını derhal ateşkese varmaya, müzakerelere devam etmeye, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna saygı göstermeye çağırıyorum." diye konuştu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney- Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.