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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevinde firar girişimi: 129 ölü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Makala Merkez Cezaevinde yaşanan firar girişimi sırasında çıkan izdihamda 24 kişi uyarı ateşi sonrası öldürülürken toplamda 129 kişi hayatını kaybetti.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevinde firar girişimi: 129 ölü

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Makala Merkez Cezaevinde yaşanan firar girişimi sırasında çıkan izdihamda 24 kişi uyarı ateşi sonrası öldürülürken toplamda 129 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir cezaevinde firar girişimi yaşandı. Yetkililer yaptıkları açıklamada, firar girişiminde çıkan izdihamda en az 129 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Jacquemin Shaban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 mahkumun bugün erken saatlerde Kinşasa'daki aşırı kalabalık Makala Merkez Cezaevind"en kaçmaya çalışırken "uyarı" ateşiyle vurularak öldürüldüğünü söyledi. "Ayrıca 59 yaralı da hükümet tarafından tedavi edilirken tecavüz vakaları da var" diyen Shaban, cezaevinde kontrolün sağlandığını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Mbemba Kabuya ise, firar girişiminin cezaevinde bulunan mahkumlar tarafından planladığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütünün yayınladığı son rapora göre bin 500 kişilik kapasitesi ile ülkenin en büyük büyük cezaevi olan Makala'da çoğu yargılanmayı bekleyen 12 bin mahkum bulunuyor. Daha önce de firarların yaşandığı cezaevinde, 2017 yılında dini bir tarikat tarafından düzenlenen saldırıda onlarca kişi serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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