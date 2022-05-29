Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

GOMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yaşanan çatışmaların son birkaç gün içinde şiddetlenmesi sonucu, binlerce sivil evini etmek zorunda kaldı.

GOMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yaşanan çatışmaların son birkaç gün içinde şiddetlenmesi sonucu, binlerce sivil evini etmek zorunda kaldı. KDC hükümetinden bir sözcü Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, KDC'nin 23 Mart Hareketi'ni terörist bir grup olarak sınıflandırma kararı aldığını söylemişti.

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

23 Mart Mayıs Kongo Cuma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title