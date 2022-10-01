Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askeri öldürüldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında bir barış gücü askeri hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında bir barış gücü askeri hayatını kaybetti. KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) yapılan açıklamaya göre, silahlı bir grup Güney Kivu eyaletinin Minembwe bölgesinde bulunan MONUSCO üssüne saldırı düzenledi. Saldırıda bir barış gücü askeri hayatını kaybetti. Ülkenin doğusunda bulunan Beni, Kasindi, Goma, Uvira ve Butembo şehirlerinde temmuzda barış gücü askerlerinin bölgedeki varlığına karşı düzenlenen protestolarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden isyancı gruplarla mücadelede yetersiz olmakla suçlanan BM barış gücü askerleri protestoculara sert tepki vermekle de eleştiriliyor. Ülkedeki, BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Birleşmiş Milletler Kongo Güncel Haberler

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