Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 800'den fazla mahkum hapishaneden kaçtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Butembo şehrindeki hapishaneden 800'den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Butembo'da bulunan Kakwangura Hapishanesi "Mai-Mai Kata Katanga" adlı isyancı grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda, isyancılar 874 tutuklunun bulunduğu hapishanenin muhafaza ve hücre kapılarını kırarak, 800'den fazla mahkumun kaçmasına yardım etti.

Saldırı sırasında "Mai-Mai Kata Katanga" üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis ve 1 isyancı hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri şehrin kuzeydoğusuna doğru kaçan mahkumları yakalamak için operasyon başlattı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup "Mai-Mai Kata Katanga", ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.