Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığınmak zorunda kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığınmak zorunda kaldı. Yerel basındaki haberde, KDC ile M23 isyancıları arasında geçen hafta çatışmaların tekrar başladığı ifade edildi. Haberde, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınan kişilerin sayısının son 1 haftada 4 bini geçtiği belirtildi. Savaştan kaçan KDC vatandaşlarının, çatışmaların yakında biteceğini umut ederek sınır bölgesinde kamp kurduğu kaydedildi. KDC'li 3 çocuk annesi Fransen Umutonyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik için kaçmak zorunda kaldık. Yeterince acı çektim ve Uganda'daki mülteci kamplarına taşınmama gerek yok. Sınırda kalmak istiyorum ve durum istikrara kavuştuğunda eve döneceğim." ifadesini kullandı. KDC askerleri ile M23 isyancıları arasındaki çatışmaların başladığı 28 Mart'tan bu yana Kisoro'daki Nyakabande Mülteci Kampı'na yaklaşık 30 bin KDC'li sığındı. AA / Güncel Güncel Haberler

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