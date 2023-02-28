Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 çocuk silahlı kişilerce kaçırıldı Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Bas-Uele eyaletinde 7'si kız 25 çocuk silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Bas-Uele eyaletinde 7'si kız 25 çocuk silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Bas-Uele eyaletine bağlı Namangu, Zamoi ve Banda köyleri kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Bölgedeki evleri ve iş yerlerini yağmalayan saldırganlar, 12 ile 18 yaş aralığında 7'si kız 25 çocuğu kaçırdı. İç savaş yaşanan Orta Afrika Cumhuriyeti sınırında bulunan KDC köyleri uzun süredir silahlı grupların hedefi oluyor. Kaynak: AA / Güncel Kongo Güncel Haberler

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