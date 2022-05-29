Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı - Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı
AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı.
Kuzey Kivu Eyalet Sözcüsü Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesine bağlı Bihumba köyünde 2 Ruanda askerinin köylülerce yakalandığını belirtti.
Askerlerin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktaran Ekenge, askerlerin suikast için kendi topraklarına geldiğini öne sürdü.
İddiaları reddeden Ruanda ise askerlerin, Kongolu isyancı gruplarca kaçırılarak Kongo topraklarına götürüldüğünü savundu.
KDC, dün, ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'dan Kigali Büyükelçisi'ni çekmiş ve iki ülke arasındaki uçuşları askıya almıştı.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel