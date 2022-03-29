Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika Topluluğu'na kabul edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üye oldu.

EAC Devlet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık eden Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, uzun süredir üyelik sürecindeki KDC'nin artık Doğu Afrika Topluluğu'nun bir parçası olduğunu duyurdu.

Çevrim içi yapılan zirveye KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de katıldı.

Afrika'nın doğusunda bulunan Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu KDC'nin katılımıyla 250 milyonu aştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000 yılında yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi olarak birleşmeyi amaçlıyor.