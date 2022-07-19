Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 30 petrol ve doğal gaz sahasını açık artırmaya çıkarıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 30 petrol ve doğal gaz sahasını ay sonunda açık artırmaya çıkaracak.

KDC Hidrokarbon Bakanı Didier Budimbu, 27 petrol ve 3 doğal gaz sahasında keşif yapılması izninin 28 ve 29 Temmuz'da başkent Kinşasa'da açık artırmaya çıkarılacağını bildirdi.

Uzun zamandır gündemde olan ve çevreci örgütlerin karşı çıktığı müzayedede, arama sahalarının sayısı gelen tüm tepkilere rağmen artırıldı.

Bazı petrol sahaları, yağmur ormanları içerisinde yer alırken, bazıları ise geniş turbalıklarda bulunuyor.

Çevreciler, binlerce endemik türün bulunduğu alanların yok edilmesine karşı çıkıyor.

Kıtanın en geniş ormanlık alanına sahip olması nedeniyle Afrika'nın "akciğeri" olarak bilinen KDC, zengin kobalt ve altın kaynaklarına da ev sahipliği yapıyor.