Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 30 petrol ve doğal gaz sahasını açık artırmaya çıkarıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 30 petrol ve doğal gaz sahasını açık artırmaya çıkarıyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 30 petrol ve doğal gaz sahasını açık artırmaya çıkarıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 30 petrol ve doğal gaz sahasını ay sonunda açık artırmaya çıkaracak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 30 petrol ve doğal gaz sahasını ay sonunda açık artırmaya çıkaracak.

KDC Hidrokarbon Bakanı Didier Budimbu, 27 petrol ve 3 doğal gaz sahasında keşif yapılması izninin 28 ve 29 Temmuz'da başkent Kinşasa'da açık artırmaya çıkarılacağını bildirdi.

Uzun zamandır gündemde olan ve çevreci örgütlerin karşı çıktığı müzayedede, arama sahalarının sayısı gelen tüm tepkilere rağmen artırıldı.

Bazı petrol sahaları, yağmur ormanları içerisinde yer alırken, bazıları ise geniş turbalıklarda bulunuyor.

Çevreciler, binlerce endemik türün bulunduğu alanların yok edilmesine karşı çıkıyor.

Kıtanın en geniş ormanlık alanına sahip olması nedeniyle Afrika'nın "akciğeri" olarak bilinen KDC, zengin kobalt ve altın kaynaklarına da ev sahipliği yapıyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Kongo Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title