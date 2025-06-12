Kongo'da Tekne Kazası: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Sert rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazada, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu teknede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeybatısındaki Equateur eyaletinde, gölde seyreden bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Equateur eyaletine bağlı Bikoro bölgesinde bulunan Tumba Gölü üzerinde yolcu ve yük taşıyan tekne, sert rüzgarlar nedeniyle alabora oldu.

İçinde yaklaşık 100 kişinin olduğu tahmin edilen teknede 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemlerde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşınması da neden olabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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