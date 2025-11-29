Kongo'da Tekne Alabora Oldu, 20'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

KİNŞASA, 29 Kasım (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin alabora olması nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında cuma günü yer alan haberlere göre uzun bir ahşap yolcu teknesi, perşembe günü geç saatlerde başkent Kinşasa'ya doğru seyir halindeyken Mai-Ndombe eyaletinin başkenti Inongo'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta alabora oldu.

Yerel medyada çıkan haberlerde saat 18.00-19.00 arasında gölde çıkan şiddetli fırtına nedeniyle teknenin batmış olabileceği belirtildi.

Eyalet hükümetinin olay yerine gönderilen ekiplerden ayrıntılı rapor beklediği kaydedilirken, gemide bulunan yolcu sayısı ve kurtulanların kesin sayısı henüz doğrulanmadı.

Kongo'nun su yollarında sıkça yaşanan tekne kazalarında aşırı yükleme, can yeleği eksikliği ve ani fırtınalar nedeniyle can kayıpları genellikle yüksek neden oluyor.