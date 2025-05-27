Kongo'da Nesli Tükenmekte Olan Antilop Türünün İlk Fotoğrafı Yayınlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) araştırmacılar, az bilinen ve nesli tükenmekte olan antilop türü "Upemba Lechwe"ye ait ilk fotoğrafı yayımladı.

KDC'deki Upemba Ulusal Parkı'ndan araştırmacılar, ülkenin güneyindeki Kamalondo Çöküntüsü'nde havadan saha çalışması yaptı.

Upemba Ulusal Parkı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Afrika'nın az bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan antilop türü "Upemba Lechwe"nin popülasyonuna ilişkin son 50 yılı aşkın süreçte hiçbir çalışma yapılmadığı belirtildi.

Son çalışma kapsamında bölgede 10 "Upemba Lechwe"ye rastlandığı kaydedilen açıklamada, bunun, türe ait yaşayan 100'den az örnek bulunabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, daha önce "Upemba Lechwe"ye ait hiçbir görüntünün kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtilerek, türün ilk fotoğrafının bu çalışmayla yayımlandığı bilgisine yer verildi.

Araştırmacılardan Manuel Weber, türün hala yaşayan örneklerinin bulunmasının "olağanüstü" olduğunu ifade ederek, antilopların acil koruma altına alınmadıkları takdirde tamamen yok olacakları uyarısında bulundu.

Weber, fotoğrafın, türü kurtarmak için insanları harekete geçirmesini umduğunu kaydetti.