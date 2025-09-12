Kongo'da Motorlu Kano Alabora Oldu: 100'den Fazla Ölü

KİNŞASA, 12 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında motorlu bir kanonun alabora olması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların cuma günü verdiği bilgilere göre kaza, çarşamba günü geç saatlerde Ekvator eyaletindeki Nsolo ve Maringa nehirlerinin birleştiği noktada meydana geldi. Nehir taşımacılığı güvenliği ve insani yardım konularında gözlem yapan yerel bir sivil toplum platformu olan Ekvator Uzmanlar Paneli yetkilisi Dieu Merci Akula Mboyo, aynı gün yaptığı açıklamada, olay yerinden elde edilen ilk bulguların 60'ı öğrenci olmak üzere 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösterdiğini söyledi.

"Bokenda adlı motorlu kano, aşırı yükleme ve yetkililer tarafından resmi olarak yasaklanan gece seyri nedeniyle batmıştır" diyen Mboyo, yerel halkın yardımıyla sadece 8 kişinin kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Yerel haber kaynaklarında 60'ı öğrenci 86 kişinin hayatını kaybettiği yönünde haberler yer alırken, hükümetten henüz kazayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, özellikle de Kongo Nehri'nde aşırı yükleme ve bakımlı olmayan gemilerin kullanılması nedeniyle sık sık gemi kazaları yaşanıyor. Haziran 2025 tarihinde, yine Ekvator eyaletindeki Tumba Gölü'nde bir teknenin alabora olmasıyla en az 48 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi de kaybolmuştu.