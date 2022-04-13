Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 4 barış elçisini daha serbest bıraktı - Haberler

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Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 4 barış elçisini daha serbest bıraktı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 4 barış elçisini daha serbest bıraktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 57 gün önce Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri tarafından kaçırılan 4 barış elçisi daha serbest bırakıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 57 gün önce Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri tarafından kaçırılan 4 barış elçisi daha serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, CODECO tarafından kaçırılan 8 elçiden 4'ünün salıverilmesiyle bütün rehineler serbest kalmış oldu.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından barış görüşmelerini yürütmeleri için 57 gün önce Ituri eyaletinin Djugu kasabasına gönderilen 8 barış elçisi CODECO üyeleri tarafından kaçırılmıştı.

Kaçırılan diğer 4 rehine daha önce serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıları silah bırakmaya ikna etmek için bölgeye sık sık aracılar ve barış elçileri gönderiyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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