Kongo'da Hafta Sonu Yaşanan Çatışmaların Ardından 8 Binden Fazla Kişi Uganda'ya Sığındı

KAMPALA, 24 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşayan 8.000'den fazla kişi, hafta sonunda hükümet birlikleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmaların ardından sığınma talebinde bulunmak için komşu Uganda'ya geçti.

KAMPALA, 24 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşayan 8.000'den fazla kişi, hafta sonunda hükümet birlikleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmaların ardından sığınma talebinde bulunmak için komşu Uganda'ya geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) Uganda Ofisi, Pazartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajda, sınırdaki Kisoro bölgesinde yer alan Nyakabande Transit Merkezi'nde sığınma talebinde bulunan 3.000'den fazla kişinin kabul edildiğini bildirdi.

UNHRC, toplam 5.451 kişinin Bunagana İlkokulu'nda geçici olarak barındırıldığını ve buradan transit merkezine transfer edileceğini bildirdi.

UNHRC, "Uganda hükümeti, UNHCR ve ortakları, tüm sığınmacıların yerleşim yerlerine taşınmasını hızlandırıyor" açıklamasını yaptı.

Uganda Yardım, Afet Hazırlığı ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, Pazar günü Xinhua'ya verdiği demeçte, BM örgütleri ve diğer ortakların insani yardım desteği sağlamak için derhal bölgeye hareket ettiğini söyledi.

"Şimdiye dek aldığımız raporlara göre ülkeye yeniden giren çok sayıda mülteci var. Dünya Gıda Programı yardım sunmak için şimdiden sahada" açıklamasını yapan Anyakun, UNHCR'nin de insani yardım sağlamak üzere bir ekip gönderdiğini sözlerine ekledi.

UNHRC verilerine göre, Mart ayında yaşanan benzeri çatışmalar 10.000'den fazla Kongoluyu Uganda'ya kaçmaya zorlamıştı.