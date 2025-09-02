Kongo'da Eski Adalet Bakanı 3 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Yüksek Mahkeme, eski Adalet Bakanı Constant Mutamba'yı kamu fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başkent Kinşasa'da Yüksek Mahkeme, eski Adalet Bakanı Mutamba'yı kamu fonlarını zimmete geçirmekle yargılandığı davada suçlu buldu.

Mahkeme, Mutamba'nın ülkenin kuzeyindeki Kisangani kentinde inşa edilmesi planlanan cezaevi için ayrılan 19 milyon doları usulsüz şekilde kullandığına hükmetti ve eski Bakanı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararda, Mutamba'nın ayrıca 5 yıl boyunca seçilme ve oy kullanma hakkından mahrum bırakıldığı belirtildi.

Kararın açıklanmasından önce sabah erken saatlerde Mutamba'nın destekçileri, Kinşasa'daki evinin önünde toplandı. Polis eski bakanın destekçilerini dağıttı ve daha sonra Mutamba'yı gözaltına aldı.

Ulusal Meclis, mayıs ayında Mutamba'nın yargılanmasına izin vermiş ve dava 9 Temmuz'da başlamıştı.

Mutamba, yargılama boyunca suçsuz olduğunu savunmuştu. Mutamba'nın avukatları, ilgili yetkililerin proje ve Zion Construction adlı şirkete verilen ihaleyle ilgili bilgilendirildiğini öne sürmüştü.

Temyiz mahkemesi, kararlarının kesin olduğunu ve yeniden incelenemeyeceğini, ancak yeni delil, açık hata veya cumhurbaşkanlığı affı yoluyla yeniden yargılama talep edilebileceğini hatırlattı.