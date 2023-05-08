Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle en az 100 işçi göçük altında kaldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle en az 100 işçi göçük altında kaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı.
Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişinin hayatını kaybetmişti.
Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.