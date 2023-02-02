Kongo'da Çatışmalar 65 Bin Çocuğu Yerinden Etti

KİNŞASA, 2 Şubat (Xinhua) -- Küresel yardım kuruluşu Save The Children'ın hazırladığı rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde şiddetlenen çatışmaların ardından bir gün içerisinde 122 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği ve binlerce çocuğun istismara...

KİNŞASA, 2 Şubat (Xinhua) -- Küresel yardım kuruluşu Save The Children'ın hazırladığı rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde şiddetlenen çatışmaların ardından bir gün içerisinde 122 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği ve binlerce çocuğun istismara karşı savunmasız kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine dayandırılan rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 53'ünü çocukların oluşturduğu göz önüne alındığında, 65 bin çocuğun yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Rapora göre, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın yaklaşık 60 km batısındaki Kitshanga çevresindeki bölgelerde, 23 Mart Hareketi'ne bağlı isyancılar ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında 24 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar süren silahlı çatışmalar kitlesel yerinden edilmelere yol açtı ve çatışmalar şiddetlendikçe bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerinde de sivillere yönelik endişe verici saldırı dalgalarında insanlar öldürülüyor ve evlerini terk etmeye zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ituri eyaletinde son altı hafta içinde 200'den fazla sivilin silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü, 2 bin evin yıkıldığını, 80 okulun kapatıldığını ya da yıkıldığını bildirdi. Öte yandan, sağlık tesislerinin yağmalanması da insanların sağlık hizmetlerine olan erişimini giderek zorlaştırıyor.