Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ile Tarım Anlaşmasını İptal Etti

Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ile 2022'de imzalanan ve tarım yatırımları için arazi tahsisini öngören sözleşmeyi, "yükümlülüklerin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle iptal etti.

Kongo Cumhuriyeti Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda ile imzalanan ve Oyo bölgesindeki 12 bin hektarlık arazinin 99 yıllığına tarımsal kullanım için devrini öngören sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Söz konusu sözleşme, Ruanda tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hükümet kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2022'de imzalanan söz konusu anlaşma kapsamında, Ruanda, Kongo topraklarında mısır, pirinç ve soya gibi ürünlerin üretimini artırmayı ve tarımsal altyapı yatırımı yapmayı taahhüt etmişti.

Son dönemlerde, Ruanda'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki M23 isyancı grubu ile ilişkilendirilmesi nedeniyle, bölgedeki birçok ülke Ruanda'yı bölgesel kriz yaratmakla suçluyor.