KONESOB Başkanı Karabacak'tan kalkınma ajansı açıklaması

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, şehirlerin gelişmesi ve ilerlemesi noktasında kalkınma ajanslarının önemine dikkati çekti.

Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, kalkınma ajanslarının bölgesindeki iş gücü ve hacmine ciddi katkılar sağladığını belirtti.

Esnaf ve sanatkarların daha çok teknik ve projelerinin ivedilikle onaylanmasının ardından şehirlerin gelişimi ve kalkınması noktasında çıtanın daha üst seviyelere çıkacağını vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin iş gücü ihtiyacını karşılayacak yapı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları iken bütçenin dağılımında en az pay birliklere ayrılmaktadır. Yönetim kademesinde yer alacak birlik temsilcisiyle, şehirlerin iş gücünü karşılayan Esnaf ve Sanatkarlarımız daha da güzel çalışmalara imza atacak ve projeler hazırlanacaktır. Bu nedenlerle Kalkınma Ajanslarında mutlak suretle birlik temsilcilerimizin de herhangi bir katkı payı istenmeksizin ajans yönetiminde yer alması sağlanmalıdır. Bu bağlamda ilgili Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz."